В КБР на берегу реки нашли тело предполагаемого убийцы директора интерната В Кабардино-Балкарии нашли тело предполагаемого убийцы директора психоневрологического интерната

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчину, подозреваемого в двойном убийстве сотрудника и директора психоневрологического интерната в Кабардино-Балкарии, нашли мертвым спустя почти две недели поисков, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что тело 43-летнего Альберта Мамбетова было найдено на берегу реки.

Труп предполагаемого убийцы был найден на берегу реки Чегем, подозреваемый проживал в одноименном городе. Его искали почти две недели.

Убийство директора и сотрудника медучреждения произошло 18 июля. Известно, что киллер, одетый в камуфляж, подъехал к зданию интерната на такси. Он направился в кабинет директора Мурата Балова якобы для устройства на работу охранником, достал охотничий обрез и произвел выстрел. Злоумышленника пытался поймать охранник, однако киллер впоследствии убил и его. Балов руководил медицинским учреждением с января 2019 года.