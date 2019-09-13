https://static.news.ru/photo/c114290c-d589-11e9-a3d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Массовое увольнение врачей произошло в больнице Инжавинского района Тамбовской области из-за несогласия с главврачом. Губернатора региона Александра Никитина попросили сохранить стационар. Власти считают, что обращение — это «провокация», а претензии не соответствуют действительности.

С начала правления главного врача Харитоновой Ирины Николаевны уволилось 15 врачей, около 30 человек среднего и младшего персонала. Вы только вдумайтесь в эти цифры, что значит для районной больницы потерять такое количество врачей. Это врачи, как хирург, реаниматолог, анестезиолог, рентгенолог, лор, педиатр, стоматологи, и несчитанное количество терапевтов. Это полный крах для нашей больницы, — говорится в петиции медработников на сайте губернатора Тамбовской области.

Авторы обращения сообщили, что после 14:00 из-за отсутствия специалистов там перестают делать рентген. Кроме того, в поликлинике положено иметь пять терапевтов, а в реальности там трудятся двое. Вместо медиков приём больных осуществляет фельдшер скорой помощи.

Кроме этого, в обращении говорится о «мизерных» зарплатах персонала.

Наше руководство рапортует средними заработными платами 13–17 тысяч рублей у младшего персонала, у среднего — 22–26 тысяч рублей, у врачей — 28–35 тысяч рублей. Как они говорят, это грязная заработная плата. Это полная ложь. Приводим настоящие заработные платы: младший персонал — 9–11 тысяч рублей, средний — 15–17 тысяч рублей, врачи на двух ставках — 25–30 тысяч рублей. Это и есть чистая зарплата, — говорится в обращении.

Как сообщила изданию « Блокнот. Тамбов » замначальника регионального управления здравоохранения Ольга Винницкая, 11 сентября в Инжавинской ЦРБ прошло собрание с представителями медперсонала и якобы проблем там никаких нет.

Ситуация там не требует вмешательства. Никто из медработников не высказал недовольства о работе руководства медицинского учреждения, — заверила чиновница.

По мнению Винницкой, обращение якобы является «провокацией».

Как писал News.ru, в то время как после нашумевшего коллективного увольнения хирургов из больниц Нижнего Тагила часть врачей вернулась к работе, такой же случай произошёл в Ставропольском крае. Там заявления об увольнении написали все врачи-травматологи Центральной городской больницы Пятигорска во главе с заведующим отделением.