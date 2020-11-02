Сёрферы попросили Путина проконтролировать ситуацию на Камчатке

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Отметать версию о техногенной причине экологической катастрофы на Камчатке рано. В этом убеждены сёрферы, пострадавшие в результате загрязнения: они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

В конце сентября стали поступать сообщения о загрязнении воды у берегов Камчатки. В Сети появились фото и видеоматериалы, на которых видны пляжи, усеянные мёртвыми морскими животными. Одновременно сёрферы, занимавшиеся спортом в акватории Авачинского залива, стали жаловаться на покраснение век и жжение в глазах, на тошноту и плохое самочувствие.

Долгое время основной версией произошедшего было техногенное заражение воды. Однако впоследствии стало известно, что причиной загрязнения стало аномально активное размножение микроорганизмов, выделяющих токсины. Таким образом, большой участок воды оказался поражён, 95% морских организмов на глубине 10-15 метров погибли из-за нехватки кислорода.

Сёрферы, однако, убеждены, что имело место и техногенное загрязнение. В обращении к Путину они сослались на информацию, согласно которой, на месте инцидента были обнаружены следы ракетного топлива. Обращение от имени Федерации сёрфинга города Москвы и Санкт-Петербурга направил юрист Юрий Брисов.

Представители спортивных федераций полагают, что если реальной причиной загрязнения всё же явилось техногенное воздействие, выявить виновных, призвать их к ответственности и предотвратить повторное загрязнение акватории — это первостепенная задача. Однако на данный момент ситуация складывается таким образом, что избранная следствием версия предполагает отсутствие чьей-либо ответственности за экологическую катастрофу, — говорится в сообщении, текст которого приводит РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Росприроднадзора взяли около пяти тысяч проб с места экологической катастрофы на Камчатке. Однако они не нашли техногенных источников загрязнения, способных привести к подобному эффекту.