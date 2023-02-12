Свыше 30 человек спасли с остановившейся канатной дороги в Домбае

Фото: 09.mchs.gov

На территории курорта Домбай остановилась канатная дорога, с которой к настоящему моменту были эвакуированы более 30 человек, передает «Говорит Москва» со ссылкой на информацию от ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии. Никто из застрявших там не пострадал, отметили в ведомстве. В МЧС подчеркнули, что отдыхавших удалось оперативно эвакуировать благодаря слаженной работе спасателей.

В 13:00 поступило сообщение о том, что в поселке Домбай на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия. Благодаря слаженной оперативной работе всех задействованных служб отдыхающие были эвакуированы, никто из них не пострадал, — заявили в МЧС.

Представители регионального управления ведомства уточнили, что по предварительным сведениям, на остановившейся дороге было 36 человек.

Ранее стало известно, что спасатели смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва газа и последующего частичного обрушения. В числе спасенных был один ребенок.

Девять человек были доставлены в больницы, у них диагностированы травмы. В региональном Минздраве в свою очередь заметили, что по состоянию на 10 февраля семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске оставались в больницах.