Нарушивший экологические правила КТК продолжит работу Краснодарский краевой суд заменил штрафом решение о приостановке работы КТК

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Краснодарский краевой суд изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на штраф в 200 тысяч рублей, сообщил судья краевого суда, слова которого приводит РИА Новости. КТК до этого направил ходатайство о приостановке исполнения более раннего решения суда, заявив, что остановка деятельности может вызвать необратимые последствия для производства.

Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей, — сказал судья.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору, Росприроднадзору и Росморречфлоту оценить техническое состояние опасных объектов КТК и соблюдение экологических требований при их эксплуатации. В результате было выявлено несколько «документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти». Консорциуму было предписано устранить все нарушения до 30 ноября текущего года. Районный суд Новороссийска также приостановил деятельность консорциума сроком на 90 суток.