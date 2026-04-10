10 апреля 2026 в 11:27

Суд сжалился над экс-замминистра Свердловской области Шилимановым

Экс-замминистру Свердловской области Шилиманову смягчили наказание

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова отправят в колонию-поселение вместо колонии строгого режима, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона. Решение о смягчении наказания принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об изменении Шилиманову вида исправительного учреждения с ИК на колонию-поселение, — уточнили в пресс-службе.

Известно, что срок наказания Шилиманова истекает в январе 2029 года. На суде сторона защиты представила положительные характеристики в адрес экс-замминистра экономики. Пенитенциарное заведение и прокурор не выступали против ходотайства.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде ареста для временно исполняющего обязанности мэра Нововоронежа Юрия Черенкова по делу о взятке. Он заключен под стражу на срок до 6 июня 2026 года. По версии следствия, инкриминируемые события относятся к 2024 году, когда фигурант занимал должность первого заместителя главы Павловского района.

Регионы
Свердловская область
суды
чиновники
