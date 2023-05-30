Суд присяжных оправдал физика, выпустившего обойму в покупателя В Новосибирской области суд присяжных оправдал физика, застрелившего покупателя

Фото: Andy Dean/Gobal Look Press

В Новосибирской области суд присяжных оправдал физика-ядерщика, который убил покупателя в магазине своего отца в поселке Ложок. 26-летний местный житель вместе со своими приятелями пришел в единственный работавший ночью магазин и стал просить продать спиртное. Сын владельца торговой точки вышел с карабином «Сайга» и выпустил в клиента обойму, рассказала мать погибшего в беседе с «Сиб.фм».

Они стали спорить, это было из серии «взять на слабо» типа «А что, правда, стрелять будешь?». И как только он перешел границу двух ворот, раздался выстрел. Без предупреждения, в упор. Он в Илюшу стрелял трижды, дважды попал, с расстояния полутора метров, — рассказала женщина.

По ее словам, стрелявший не проявил жалости или сожаления. Мать погибшего отметила, что сам владелец магазина спустился на звуки выстрелов. Трагедия произошла в ноябре 2021 года, но до суда дело дошло только в августе 2022 года.

Подсудимого обвиняли в убийстве и хулиганстве. Коллегия присяжных долго не могла собраться, но весной 2023 года она добралась до вынесения вердикта. Физика признали невиновным в совершении преступления, сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области. Адвокат заявил, что теперь будет добиваться полной реабилитации подсудимого.

В Ростовской области коллегия присяжных ранее оправдала шестерых участников перестрелки, в которой в 2019 году погибли пять человек.