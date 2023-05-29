Присяжные оправдали участников перестрелки, унесшей пять жизней В Ростове-на-Дону присяжные оправдали шестерых участников перестрелки, унесшей пять жизней

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Коллегия присяжных оправдала шестерых участников перестрелки в Орловском районе Ростовской области, в которой в 2019 году погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. На скамье подсудимых находились Заури, Георгий и Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов.

Подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению преступлений, — сказал представитель суда.

Ранее в Санкт-Петербурге встреча продавца и покупателя автомобиля в ресторане «Рыба моей мечты» закончилась конфликтом с последующей стрельбой. Как сообщалось, мужчина, решивший приобрести подержанный автомобиль, выразил недовольство сделкой, а продавец ответил на это пулей.

Пострадавшего госпитализировали, но в стационар вслед за ним прибыли и его обидчики во главе с продавцом машины. Они устроили конфликт с охраной больницы и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. В итоге были задержаны четверо мужчин, у одного из них при себе имелся пистолет. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и покушении на убийство.