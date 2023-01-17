Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск бывшего главы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, который оспаривал решение призывной комиссии отменить его мобилизацию, пишет «Коммерсант». Экс-чиновник находится под следствием по обвинению в коррупции, однако в октябре 2022 года был призван для участия в спецоперации.
Алексей Пьянков возглавлял Министерство по управлению госимуществом Свердловской области с 2012 по 2016 год. В этот период, по версии следствия, он создал организованную преступную группу, в которую входили не менее 13 человек: результатами ее деятельности стали многомиллионные хищения и уничтожение объекта культурного наследия. Члены ОПГ использовали для обогащения фирмы-однодневки и офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе. Экс-министру инкриминируют растрату госимущества (ст. 160 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) и взяточничество (ст. 290 УК).
Пьянкова призвали в рамках частичной мобилизации 24 октября 2022 года. В ноябре 2022 года следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ Дмитрий Могильников направил обращение призывной комиссии с просьбой отменить решение о призыве Пьянкова, отмечая, что экс-чиновник является фигурантом уголовного дела по ряду преступлений и не может подлежать призыву.
Призывная комиссия согласилась с позицией следствия: сам Пьянков с этим не согласился и подал в конце ноября иск о признании мобилизации законной. Он отмечал, что у него нет непогашенных или неснятых судимостей и оснований для отмены призыва нет. В итоге суд признал проводившееся предварительное следствие законным основанием для отмены мобилизации. Адвокат истца Николай Каргаполов не сообщил, где находится Пьянков и будет ли обжаловано решение суда.
Ранее сообщалось, что экс-чиновник отправился в зону СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего не удалось завершить следствие. Сообщалось, что мобилизации Пьянкова могли способствовать ходатайства целого ряда уважаемых персон.