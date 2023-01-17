Суд отменил мобилизацию находящегося под следствием уральского экс-министра Суд отменил мобилизацию находящегося под следствием за коррупцию уральского экс-министра Пьянкова

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, задержанный по делу о взятках, на судебном заседании в Ленинском районном суде города Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск бывшего главы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, который оспаривал решение призывной комиссии отменить его мобилизацию, пишет «Коммерсант». Экс-чиновник находится под следствием по обвинению в коррупции, однако в октябре 2022 года был призван для участия в спецоперации.

Алексей Пьянков возглавлял Министерство по управлению госимуществом Свердловской области с 2012 по 2016 год. В этот период, по версии следствия, он создал организованную преступную группу, в которую входили не менее 13 человек: результатами ее деятельности стали многомиллионные хищения и уничтожение объекта культурного наследия. Члены ОПГ использовали для обогащения фирмы-однодневки и офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе. Экс-министру инкриминируют растрату госимущества (ст. 160 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) и взяточничество (ст. 290 УК).

Пьянкова призвали в рамках частичной мобилизации 24 октября 2022 года. В ноябре 2022 года следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ Дмитрий Могильников направил обращение призывной комиссии с просьбой отменить решение о призыве Пьянкова, отмечая, что экс-чиновник является фигурантом уголовного дела по ряду преступлений и не может подлежать призыву.

Призывная комиссия согласилась с позицией следствия: сам Пьянков с этим не согласился и подал в конце ноября иск о признании мобилизации законной. Он отмечал, что у него нет непогашенных или неснятых судимостей и оснований для отмены призыва нет. В итоге суд признал проводившееся предварительное следствие законным основанием для отмены мобилизации. Адвокат истца Николай Каргаполов не сообщил, где находится Пьянков и будет ли обжаловано решение суда.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник отправился в зону СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего не удалось завершить следствие. Сообщалось, что мобилизации Пьянкова могли способствовать ходатайства целого ряда уважаемых персон.