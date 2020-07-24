Суд лишил мэра Саяногорска водительских прав за пьяную езду

https://static.news.ru/photo/4edebcf4-cdbc-11ea-8147-fa163e074e61_660.jpg Михаил Валов Фото: Михаил Валов/facebook.com

Мэр города Саяногорска на территории Хакасии Михаил Валов оказался в суде из-за езды в нетрезвом виде, за которую он был задержан в начале июля. Инстанция вынесла свой вердикт и лишила главу города водительских прав на шесть месяцев.

Кроме того, политик должен будет заплатить штраф. Размер взыскания составил 30 тысяч рублей.

Главу Саяногорска Михаила Валова лишили прав за административное правонарушение на полтора года. Также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей, — приводит сообщение от представителей суда РИА Новости.

Михаил Валов стал мэром города в Хакасии 9 сентября 2018 года.

В ночь на 8 июля сотрудники ГИБДД задержали его за управление автомобилем в пьяном виде. Силовики остановили мэра и доставили его на освидетельствование в больницу. Анализы показали наличие в крови Валова следов алкоголя. Сотрудники региональной ГИБДД не стали подтверждать сведения о задержании политика. Опровергать информацию они тоже не стали. В ГИБДД заявили, что речь идёт о персональных данных.

Как писал NEWS.ru, градоначальник заявил о своей невиновности. По его словам, сложившаяся ситуация действительно очень сложная. Ранее Валов заявлял, что принимает лекарства, которые могли повлиять на результат освидетельствования.