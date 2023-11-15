Суд избрал меру пресечения для зарезавшего семью мужчины в Курской области Суд в Курске арестовал на два месяца зарезавшего семью мужчину

Фото: СУ СК России по Курской области

Суд в Курске арестовал на два месяца зарезавшего семью мужчину, сообщили в региональном СК. По факту убийства трех человек возбудили уголовное дело.

В Курске в отношении мужчины, совершившего убийство трех человек, в том числе несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

О трагедии в хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области ранее сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Она произошла под утро 13 ноября. 41-летний мужчина во время ссоры убил ножом мать — инвалида 1-й группы, супругу и 16-летнюю дочь.

Позднее житель хутора Сеймский Вадим сообщил NEWS.ru, что соседи слышали поутру крики в доме, где мужчина убил трех человек. По его словам, все «ошарашены» произошедшим. Вадим считает, что нападавший не осознавал, что совершал.

До этого пожилая жительница Уфы была вынуждена спрыгнуть с балкона на третьем этаже, чтобы сбежать от угрожавшего убийством мужа с топором. Мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии в компании пьяного друга. Женщине это не понравилось, и она выгнала приятеля из квартиры. Тогда мужчина ударил ее по лицу и схватился за топор с угрозами убийства. Пенсионерка заперлась на балконе и стала звонить в полицию. Пока правоохранители ехали, супруг успел выбить стекла на балконе и пытался добраться до нее. 66-летней женщине помогли спастись соседи и прохожие.