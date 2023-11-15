Мужчина с топором заставил супругу прыгнуть с балкона Mash: пенсионерка из Уфы спрыгнула с балкона, чтобы сбежать от мужа с топором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая жительница Уфы была вынуждена спрыгнуть с балкона на третьем этаже, чтобы сбежать от угрожавшего убийством мужа с топором, пишет Telegram-канал Mash Batash. По его данным, 66-летней женщине помогли спастись соседи и прохожие.

Mash пишет, что накануне мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии в компании пьяного друга. Супруге это не понравилось и она выгнала приятеля из квартиры. Тогда муж ударил ее по лицу и схватился за топор с угрозами убить женщину. Пенсионерка заперлась на балконе и стала звонить в полицию. Однако пока правоохранители ехали, супруг успел выбить стекла на балконе и пытался добраться до нее.

На шум отреагировали соседи и прохожие. Один из них уговорил женщину спрыгнуть с третьего этажа на второй и обещал подхватить пенсионерку, в это время внизу стояли люди для страховки. В итоге ее спасли, а супруга до приезда полиции сдерживал один из прохожих. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.



Ранее в Карпинске Свердловской области 47-летняя женщина выпрыгнула с балкона третьего этажа, пытаясь спастись от избиений и угроз ножом. После падения она почти полчаса пролежала на снегу, прежде чем ее увезли на скорой, которую вызвали прохожие. Племянник пострадавшей рассказал, что над его родственницей в квартире издевались почти час знакомые.

У потерпевшей диагностировали переломы ног, бедра, локтя, сотрясение головного мозга. Она находится в тяжелом состоянии в больнице и ожидает операцию. Родственник добавил, что женщина в ближайшие два месяца будет прикована к кровати. Полиция проводит проверку.