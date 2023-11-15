Женщина выпрыгнула с балкона, спасаясь от пьяных знакомых E1.RU: в Свердловской области женщина спасалась от избиений и прыгнула с балкона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карпинске Свердловской области 47-летняя женщина выпрыгнула с балкона третьего этажа, пытаясь спастись от избиений и угроз ножом, пишет портал E1.RU. После падения она почти полчаса пролежала на снегу, прежде чем ее увезли на скорой, которую вызвали прохожие. Племянник пострадавшей рассказал, что над его родственницей в квартире издевались почти час знакомые.

Она была трезвой, а эти две женщины выпивали. Сестра ее бывшего гражданского мужа и его новая пассия. Тетю хитростью заманили в квартиру, заперли и отобрали телефон. Наша тетя — очень тихий, безобидный и добрый человек, — отметил он.

У потерпевшей диагностировали переломы ног, бедра, локтя, сотрясение головного мозга. Она находится в тяжелом состоянии в больнице и ожидает операцию. Родственник добавил, что женщина ближайшие два месяца будет прикована к кровати. По данным издания, полиция проводит проверку.

Ранее с третьего этажа прыгнула школьница, попавшая в плен к собственным подругам в городе Тында Амурской области. Подростки насильно заперли 14-летнюю девочку в комнате на три часа. После падения врачи диагностировали у потерпевшей перелом позвоночника и отвезли в больницу.