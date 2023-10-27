Восьмиклассница из Тынды прыгнула с третьего этажа, чтобы спастись из плена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница из города Тынды, расположенного в Амурской области, попала в плен к собственным подругам, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, подростки насильно заперли 14-летнюю девочку в комнате на три часа. Она была вынуждена прыгнуть с третьего этажа, чтобы спастись. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с переломом позвоночника.

Источники канала утверждают, что девочку заманили в квартиру под видом вечеринки. Группа из трех подростков в возрасте от 16 до 18 лет обвинила 14-летнюю школьницу в том, что она увела парня у одной из них. В качестве наказания они насильно затолкнули девочку в комнату и заперли ее. В конечном счете школьница решилась на побег. Сначала она хотела спуститься по стене, так как занималась скалолазанием, однако для этого не оказалось подходящих условий. В итоге она прыгнула с высоты третьего этажа, получив серьезный перелом позвоночника.

В настоящее время пострадавший подросток находится в больнице. Правоохранительные органы возбудили против ее обидчиц уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы организованной группой.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге девочки-подростки избили свою сверстницу ногами на парковке, снимая весь процесс на видео. Одна из школьниц отчитала избитую за использование перцового баллончика. Полиция организовала проверку по факту инцидента.