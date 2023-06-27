Три российские школьницы жестоко избили сверстницу и попали на видео Полиция начала проверку после избиения школьницы сверстницами на парковке в Екатеринбурге

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В социальных сетях распространяется видео, на котором три школьницы избивают девочку, поваленную на асфальт, и отнимают у нее перцовый баллончик. Портал E1.ru со ссылкой на пресс-группу управления МВД по Екатеринбургу сообщает, что в отделе полиции №14 зарегистрирован инцидент и начата проверка по нему. В полицию никто из участников потасовки не обращался.

Ранее информации в полицию не поступало. Никто из участников конфликта не обращался в правоохранительные органы. Сведения, опубликованные в соцсетях, зарегистрированы в отделе полиции № 14. Сотрудники полиции проведут проверку по данному факту, — заявили в УМВД региона.

На кадрах также слышен смех подруги нападавших девушек. Одна из школьниц отчитывала избитую, что та решила использовать против них перцовку, хотя они «разговаривали словами».

В мае в городе Оби Новосибирской области 16-летняя школьница избила 15-летнюю подругу из-за того, что та распускала про нее сплетни. Видео, на котором одна девушка избивает другую, появилось в социальных сетях. В разговоре с журналистами свидетельница инцидента пояснила, что «стрелка» произошла после того, как с пострадавшей несколько раз пробовали поговорить.