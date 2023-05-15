Избиение школьницы из-за сплетен попало на видео В Новосибирской области школьница избила подругу из-за того, что она распространяла про нее слухи

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В городе Оби Новосибирской области 16-летняя школьница избила 15-летнюю подругу из-за того, что та распускала про нее сплетни, передает портал НГС. Видео, на котором одна девушка избивает другую, появилось в социальных сетях. В разговоре с журналистами свидетельница инцидента пояснила, что «стрелка» произошла после того, как с пострадавшей несколько раз пробовали поговорить.

Она просто говорила то, что не нужно. Пробовали с ней разговаривать по-хорошему, но она, видимо, ничего не понимает, поэтому так и получилось, — говорит собеседница издания.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуево подростки избили ногами молодого человека с инвалидностью и облили его пивом. Инцидент произошел на скейт-площадке, где находилось много людей, но за пострадавшего никто не заступился. На опубликованных в Сети кадрах видно, как крупный подросток подошел к мужчине со спины и нанес ему удар в спину. Очевидцы рассказали, что пострадавший является воспитанником подмосковного психоневрологического интерната. По словам местных жителей, с подростками уже провели разъяснительную беседу.