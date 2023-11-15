Сосед раскрыл подробности тройного убийства в Курской области Соседи рассказали о криках в доме, где житель Курска напал на дочь, жену и мать

Фото: СК РФ по Курской области

Соседи слышали поутру крики в доме, где мужчина убил своих дочь, жену и мать, рассказал NEWS.ru житель хутора Сеймский Вадим. По его словам, все «ошарашены» произошедшим. Вадим считает, что нападавший не осознавал, что совершал.

Мы все удивлены произошедшим, ошарашены, я бы сказал. Андрей часто выпивал и мог устраивать сцены, но такого никто не ожидал. Не знаю, почему он всех их убил, я думаю, он сам даже не осознавал, что делал. Был не в себе. И даже дочь не пожалел. Соседи лишь говорили, что слышали крики из их дома в 4–5 утра. А на утро он собрался и пошел сам сдаваться полиции. Николай, это отец его, еще в большем шоке. Говорит, что не простит его, — рассказывает Вадим.

О трагедии в хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области ранее сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Она произошла под утро 13 ноября. 41-летний мужчина во время ссоры убил ножом мать — инвалида 1-й группы, супругу и 16-летнюю дочь. Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее пожилая жительница Уфы была вынуждена спрыгнуть с балкона на третьем этаже, чтобы сбежать от угрожавшего убийством мужа с топором. Мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии в компании пьяного друга. Женщине это не понравилось, и она выгнала приятеля из квартиры. Тогда мужчина ударил ее по лицу и схватился за топор с угрозами убийства. Пенсионерка заперлась на балконе и стала звонить в полицию. Пока правоохранители ехали, супруг успел выбить стекла на балконе и пытался добраться до нее. 66-летней женщине помогли спастись соседи и прохожие.