Житель Курской области зарезал мать, жену и дочь СК возбудил уголовное дело в отношении убившего мать, жену и дочь мужчины

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Следственное управление Следственного комитета по Курской области возбудило уголовное дело о тройном убийстве в отношении местного жителя, который зарезал мать, жену и дочь, сообщили в региональном СУ СК РФ. По данным ведомства, причиной преступления стали «внезапно возникшие неприязненные отношения» в семье.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства женщин 2007, 1982 и 1961 года рождения, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что утром 13 ноября подозреваемый 1982 года рождения у себя дома на хуторе Сеймский Октябрьского района области нанес множественные ножевые ранения дочери, супруге и матери, от чего пострадавшие скончались. Сейчас мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Подмосковье мужчина застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю дочь, а также ранил супругу «из-за пустяковой семейной ссоры». Женщине удалось спастись после того, как муж убил дочь. Она выбежала из дома и спряталась в квартире у соседа. Позднее мужчина покончил с собой.