Суд арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге во Владивостоке

Фото Free Wind 2014 / Shutterstock.com

Суд во Владивостоке заключил под стражу подозреваемую в осквернении памятника разведчику Рихарду Зорге. Он был облит красной краской накануне Дня Победы. О решении суда РИА Новости рассказал представитель прокуратуры Приморья.

Сегодня в Первореченском районном суде Владивостока представителем прокуратуры поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летней местной жительницы, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 25 суток.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали 39-летнюю местную жительницу, которая облила красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге. По факту случившегося следователи завели уголовное дело о вандализме. В квартире задержанной провели обыск, в ходе которого изъяли краску.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Пречистенского района Владивостока.

Некоторое время назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва добивается от Токио решения вопроса с перезахоронением в России советского разведчика Рихарда Зорге, казнённого в Японии.