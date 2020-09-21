Строительство второй линии казанского метро остановили

Ростехнадзор приостановил строительство второй линии метро в Казани. Возведение транспортной системы остановили 17 сентября на 60 суток.
Причиной стало невыполнение в установленный срок предписания надзорного органа, который указал на нарушения при строительстве,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве началась подготовка к строительству Рублёво-Архангельской линии метро. По словам заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарёва, стартует закладка станции «Улица Народного ополчения» будущей Рублёво-Архангельской линии, которая будет иметь пересадку на одноимённую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).
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