Строительство второй линии казанского метро остановили

https://static.news.ru/photo/e91dd382-fc00-11ea-97ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: k-metro.ru

Ростехнадзор приостановил строительство второй линии метро в Казани. Возведение транспортной системы остановили 17 сентября на 60 суток.

Причиной стало невыполнение в установленный срок предписания надзорного органа, который указал на нарушения при строительстве, говорится на сайте ведомства. Сотрудники Ростехнадзора с 22 июня по 2 июля проводили проверку строительства и выяснили, что работы ведутся без разрешений и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве началась подготовка к строительству Рублёво-Архангельской линии метро. По словам заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарёва, стартует закладка станции «Улица Народного ополчения» будущей Рублёво-Архангельской линии, которая будет иметь пересадку на одноимённую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).