Страдающая игроманией рязанка тайком оформила кредиты на родственника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области возбуждено уголовное дело против 45-летней местной жительницы, которая тайно оформила несколько кредитов на дальнего родственника, сообщает «МК в Рязани». По информации полиции, женщина, страдающая игровой зависимостью, заключила от имени мужчины кредитные договоры на общую сумму 1 млн рублей.

Как пишет издание, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, когда начал получать банковские требования о платежах по кредитным договорам. Рязанец обратился в полицию. Оперативники выяснили, что на его имя с помощью приложения мобильного банка действительно оформлены несколько кредитов.

Мужчина объяснил, что его телефоном с приложением банка иногда пользуются родные, в том числе дальняя родственница, которая изредка приезжает в гости. В результате было установлено, что подозреваемая, которая некоторое время назад пристрастилась к азартным онлайн-играм и постоянно нуждалась в деньгах, оформляла кредиты с помощью приложения, когда хозяин телефона отвлекался. Деньги она переводила на свой счет, а сообщения о транзакциях удаляла.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мошенники оформили на бизнесвумен из Иркутска кредит, о котором та узнала лишь полтора года спустя. Сибирячка рассказала, что о задолженности ей сообщили судебные приставы, которые арестовали ее счета.