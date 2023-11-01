Сибирячка узнала о взятом на ее имя кредите лишь через полтора года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесвумен из Иркутска Надежда Гобрайх пытается доказать в суде, что полтора года назад мошенники оформили на ее имя кредит, сообщает KP.RU. В беседе с изданием 41-летняя сибирячка рассказала, что узнала о своей задолженности от судебных приставов, которые арестовали ее счета.

Кредит был оформлен в Саратове. Я сразу принялась звонить в эту организацию по предоставлению микрозаймов. Оказалось, оформили онлайн-кредит на сумму 30 тысяч рублей. Но за неуплату долга набежало сверху еще 50 тысяч рублей, — объяснила Гобрайх.

При этом, по ее словам, ни номер телефона, ни адрес электронной почты, ни банковские реквизиты не совпадали с принадлежащими ей. Верными были лишь паспортные данные. Бизнесвумен проверила личный кабинет на Госуслугах и обнаружила, что в него входили с посторонних IP-адресов, зарегистрированных в Самаре, Воронеже и Москве. Также оказались заменены адрес регистрации, номера телефона и банковской карты. Женщина предполагает, что взлом был совершен с помощью подбора пароля.

Между тем, как рассказала в беседе с изданием юрист Ксения Табанакова, «слив» данных Надежды мог произойти с любого сайта, где иркутянка давала согласие на обработку, хранение и передачу персональной информации.

Надежда Гобрайх подала заявление о разблокировке своих банковских счетов и написала заявление в полицию, сообщает издание. В планах сибирячки доказать через суд, что кредит взяла не она, а мошенники.

Ранее стало известно, что пенсионерка в Москве лишилась двух квартир и сбережений из-за действий телефонных мошенников. В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам более 16 млн рублей.