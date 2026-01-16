Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 14:47

Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

Четверо пострадавших при взрыве в Коми пребывают в крайне тяжелом состоянии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Четверо пострадавших при взрыве центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пребывают в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом, сообщила пресс-служба Минздрава Коми. По данным ведомства, всего лечение получают 18 человек — 12 мужчин и шесть женщин.

На данный момент лечение получают 18 человек, из них 12 мужчин и шесть женщин. Пять пострадавших находятся на лечении в Эжвинской горбольнице (четверо в крайне тяжелом состоянии, один в средней тяжести), семь человек — в Коми республиканской больнице (пять тяжелых, двое в средней тяжести), шесть человек (состояние удовлетворительное) получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты. На месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.

