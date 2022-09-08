Стало известно, сколько соглашений заключили на ВЭФ На ВЭФ заключили 290 соглашений на сумму 3,27 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который официально завершился 8 сентября, было заключено 290 соглашений на сумму 3,27 трлн рублей, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, передает ТАСС. Отмечается, что в условиях санкционных вызовов значение Дальневосточного макрорегиона стремительно растет.

В экономику макрорегиона поступило порядка 2,7 трлн рублей инвестиций, создано более 100 тыс. рабочих мест, а сейчас на форуме подписано более 290 соглашений на общую сумму 3,27 трлн рублей — это тоже рекорд, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках форума был дан старт трем новым производствам на Дальнем Востоке. В частности, грузопассажирскому автомобильно-железнодорожному парому в Комсомольске-на-Амуре; рыбоперерабатывающему заводу «Командор» на Камчатке и зерновому железнодорожному терминалу «Забайкальск — Маньчжурия» в Забайкальском крае.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ рассказал, что РФ прошла пик самой сложной ситуации в экономической сфере. По словам российского главы, с этим также согласны и в правительстве, и в администрации президента. Путин указал на то, что экономическая ситуация в России нормализуется.

При этом Путин допустил экономический спад в России. Тем не менее, как отметил президент, он будет незначительным, всего в размере 2%. По словам Путина, обойти негативный сценарий развития событий удалось благодаря действиям российского правительства.