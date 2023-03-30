Стало известно о состоянии пытавшегося покончить с собой на сцене актера Пытавшегося покончить с собой на сцене актера из Бурятии отпустили домой

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Артур Шувалов

Актера русского драматического театра имени Николая Бестужева Артура Шувалова отпустили из больницы домой на амбулаторное лечение после его попытки покончить с собой на сцене во время спектакля «Театр. Изнанка». Жизни пациента ничего не угрожает, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на Министерство здравоохранения Бурятии.

Медиками ему оказана необходимая медицинская помощь, также даны все рекомендации по лечению, после чего пациент был отпущен домой для амбулаторного лечения и наблюдения медицинских работников, — уточнили в ведомстве.

После произошедшего актер самостоятельно обратился в травмпункт. Источник «МК в Бурятии» рассказал, что причиной такого поведения стали увольнение жены актера из театра, отсутствие ролей, а также лишение премий.

29 марта в театре Русской драмы имени Бестужева в Улан-Удэ актер Артур Шувалов попытался покончить с собой на сцене. Актер, который лечится от онкоболезни и воспитывает троих детей, обратился со сцены к зрителям. Он пожаловался, что новое руководство в течение года пытается его уволить. Стало известно, что творческий коллектив театра с прошлого года жалуется на нового руководителя Вячеслава Дьячкова, который занял место покинувшего Россию после начала специальной военной операции Сергея Левицкого.