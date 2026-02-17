Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье

В Подмосковье промышленное производство выросло на 5,5% за 2025 год, сообщает 360.ru со ссылкой на региональный Мининвест. Наиболее развивающейся оказалась отрасль выпуска мебели.

В целом, рост промпроизводства в регионе значительно превышает средний показатель по стране. Самым быстрорастущим сектором промышленности в Московской области в прошлом году оказался сектор производства мебели, где рост показателя составил 64,9%, — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В обрабатывающем секторе рост превысил 6,5%. Также выделяются производство резиновых и пластмассовых изделий (44,7%), оборудования (28,6%) и готовых металлических изделий (20,3%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в 2025 году на 2% снизилось количество зарегистрированных преступлений. Он отметил, что такие результаты могла принести программа «Безопасный регион».