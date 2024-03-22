Стало известно, на какой глубине находились горняки на руднике «Пионер» Рабочие на руднике «Пионер» в Приамурье находились на глубине 147 метров

Фото: МЧС России

Последнее известное местонахождение рабочих на руднике «Пионер» в Амурской области находилось на глубине 147 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. При этом точного места, где могут быть горняки под землей, нет.

Последнее местонахождение горнорабочих перед прорывом породы было зарегистрировано на глубине 147 метров, — заявил собеседник агентства.

Для поисках рабочих сейчас производится бурение двух скважин с поверхности. Одна из них составит 205 метров в глубину, вторая — 262 метра. По предварительным оценкам, последняя будет завершена 23 марта. Общая глубина шахты на руднике «Пионер» составляет 295 метров. Кроме того, оперативные службы не располагают сведениями о пустотах, образовавшихся в шахте вследствие прорыва породы.

Ранее сообщалось, что на руднике в Амурской области обрушилось более 190 тысяч кубометров породы. Изначально поступали сведения об обрушении 80 тысяч кубометров, в результате чего под землей оказались 13 горняков.

Обрушение породы на руднике случилось вечером 18 марта. С того момента под завалами находятся сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Из-за ЧП на шахте в Амурской области был введен режим ЧС.