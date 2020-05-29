Стало известно, когда образовательные учреждения в Москве возобновят работу

https://static.news.ru/photo/b41aba76-a1b3-11ea-82e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Образовательные учреждения Москвы могут возобновить работу на следующем этапе снятия ограничений. Об этом заявил министр столичного правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.

Исходя из ситуации, на следующем этапе смягчительных мер жители смогут совершать прогулки и заниматься спортом на улице, откроем часть заведений. Следующий шаг — открытие торговых центров и некоторых образовательных учреждений, — заявил Черёмин во время видеоконференции, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что следующий этап снятия ограничений может начаться в столице через две недели.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений. Возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг и службы каршеринга. Режим самоизоляции в столице был продлён до 14 июня. Граждане обязаны соблюдать масочный и перчаточный режим.

NEWS.ru писал, что торговые центры в Москве откроются с 1 июня. Детские залы, фуд-корты и спортзалы при этом останутся закрытыми.