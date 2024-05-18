Появились детали падения лифта с 12-летним школьником Лифт с ребенком внутри упал в многоэтажном жилом доме в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге упал лифт в жилом доме, в этот момент внутри кабины находился 12-летний мальчик, сообщается в Telegram-канале местного управления Следственного комитета России. Уточняется, что ребенок не получил каких-либо травм в результате происшествия.

Вечером 17 мая 2024 года в одном из домов по улице Есенина в Санкт-Петербурге произошло падение лифта, в котором находился 12-летний мальчик. В результате случившегося ребенок повреждений не получил, — указано в заявлении.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка, другие детали инцидента не приводятся. «Фонтанка» сообщила, что лифт с ребенком проехал до 20-го этажа вместо 14-го. Затем, по данным издания, лифт резко полетел вниз — ребенок смог избежать серьезных травм, успев присесть перед торможением. Утверждается, что кабина пролетела ниже первого этажа.

Ранее в Москве 10-летняя девочка лишилась среднего пальца и получила множественные переломы костей кисти после того, как ее руку зажало дверьми лифта. По предварительной информации, школьница попыталась остановить лифт рукой, поскольку собака не успела зайти в кабину, но вместо этого двери зажали ее кисть, а затем лифт поехал вверх.

До этого в Иваново в шахту лифта на кабину с третьего этажа упала 82-летняя женщина. Прибывшие на вызов спасатели совместно с пожарными вытащили пострадавшую. Уточняется, что женщина была в сознании после падения.