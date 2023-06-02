Стали известны подробности теракта в Запорожской области Рогов: при теракте в Михайловке убит предприниматель Дидоводюк, два человека ранены

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В результате теракта в поселке Михайловка Запорожской области погиб владелец местного кафе Сергей Дидоводюк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Автомобиль предпринимателя был взорван вечером в пятницу, 2 июня. В этот момент там находились четыре человека.

В результате теракта в Михайловке <...> убит 53-летний местный предприниматель Сергей Дидоводюк. Еще два человека, находившихся в момент взрыва, получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи оценивают их состояние как стабильное, — рассказал Рогов.

Он также отметил, что погибший активно занимался восстановлением мирной жизни в регионе, бесплатно кормил в кафе нуждающихся земляков и участвовал в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

По мнению Рогова, за подрывом автомобиля с бизнесменом стоит украинская сторона.

Ранее Рогов сообщил, что в результате удара ВСУ по морскому порту в Бердянске пострадали девять человек. В городе сработала система ПВО. Рогов отметил, что обстрел велся британскими ракетами Storm Shadow.