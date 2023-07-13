Стали известны подробности спасения беременной, которую сбросили с моста Отдыхавшие на берегу реки на Колыме строители спасли беременную, которую сбросили с моста

Фото: Социальные сети

Имам Аталай, спавший девушку

В Магаданской области беременную 18-летнюю Викторию Рябинкину, которую знакомые сбросили в реку Ола с моста, спасли отдыхавшие на берегу строители. Услышав крики о помощи, 34-летний гражданин Турции Имам Аталай, который входит в инженерную бригаду строителей международного аэропорта в поселке Сокол, кинулся девушке на помощь. Он рассказал KP.RU, что добраться до пострадавшей было тяжело из-за сильного течения.

Отдыхали и услышали крик. Двинулись помогать, от моста было примерно 600 м. Я в одного вытаскивал. Уровень воды был примерно по грудь, течение сильное, было тяжело добраться до девушки, — отметил Аталай.

Вытащив девушку на берег, мужчины завернули Рябинкину в сухую одежду и полотенца, а также оказали первую помощь до приезда скорой помощи. Аталай уточнил, что они вместе с пострадавшей отправились в больницу. Там стало известно, что ее скинули с моста. Сама девушка находилась в шоковом состоянии.

Как рассказывает сама Рябинкина, она даже не успела поблагодарить своих спасителей. Но на следующий день, когда вместе с правоохранителями девушка приехала на место происшествия, она увидела там Аталая.

Я его поблагодарила, всем сказала: «Спасибо». Очень им благодарна, потому что, если бы не они, не знаю, что бы со мной было, — поделилась пострадавшая.

Сами мужчины не считают, что совершили подвиг. По словам знакомого Аталая, они просто рассказали о произошедшем «да забыли». Коллеги отзываются о гражданине Турции положительно. Один из них отмечает, что Аталай неконфликтный человек, поддерживает любой разговор и интересуется русскими традициями.

Ранее Рябинкина рассказала, что все произошло из-за необходимости выполнять некие задания, которые ее друзьям Ивану и Арине давал анонимный шантажист. Только после того, как беременную столкнули в реку и ей удалось выжить, она узнала, что всю историю придумали сами Иван и Арина, которые хотели заполучить деньги девушки.

Ивана и Арину задержали, они признали вину. Заведено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, из корыстных побуждений.