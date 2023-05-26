Стали известны подробности обнаружения младенца в мусорном баке Младенца в мусорном баке в Челябинске обнаружил полицейский, находящийся в отпуске

Фото: t.me/chelprocrf

Новорожденную девочку, обнаруженную в мусорном баке в Челябинске, выкинул ее отец — 38-летний мужчина без определенного места жительства, сообщил «360» осведомленный источник. По его данным, бездомный, недовольный беременностью своей 39-летней подруги, замотал дочь в пакет и выбросил в контейнер, откуда ее спас оперативный сотрудник уголовного розыска, который находился в отпуске.

Издание уточняет, что полицейский, проходя по двору, услышал, как местные жители обсуждают странные звуки, доносившиеся из бака. Оперативник заглянул в пакет и увидел младенца. Он тут же вызвал на место коллег и медиков, которые забрали ребенка в больницу.

Было заведено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. Были установлены личности родителей, которые оказались бездомными, жившими в подвале по соседству. По информации пресс-центра прокуратуры Челябинска, мужчина, выбросивший новорожденную в мусорный бак, задержан.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска в мусорном контейнере нашли новорожденного младенца, замотанного в полиэтиленовый пакет. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.