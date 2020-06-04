Стационары Москвы для лечения COVID-19 возвращают в обычный режим работы

https://static.news.ru/photo/65ada2f2-a62e-11ea-aa41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские госпитали для ветеранов войн № 1, 2 и 3, а также ГКБ имени Давыдовского и ГКБ имени Жадкевича, которые использовались как стационары для лечения больных с коронавирусом, возвращаются к прежнему режиму работы. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Больничные мощности для пациентов с COVID-19 в таком объёме уже не требуются, — цитирует Ракову «Москва 24».

По словам чиновника, для борьбы с инфекцией в настоящее время создан резервный коечный фонд, который позволяет освободить почти 3 тысячи коек в непрофильных стационарах. Также к привычной работе постепенно вернутся госпиталь на Шаболовке, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнёва, ГКБ имени Демихова и ГКБ № 31. В данных учреждениях уже демонтируется временное оборудование, идёт санитарная обработка, подчеркнула заммэра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва столкнулась с большим вызовом и приняла на себя основной удар в борьбе с COVID-19. В настоящее время москвичи постепенно выходят из режима строгих ограничений, однако к обычной жизни столица сможет вернуться не ранее чем через год. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.