Спасение маленького йорка из Енисея попало на видео

https://static.news.ru/photo/2a7a38a8-d026-11eb-858c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Красноярском крае щенка йоркширского терьера спасли прямо посреди реки. Как пишет «МК в Красноярске», обнаружил собаку в Енисее занимающийся экстремальным туризмом житель Абакана Алексей Нестеров.

Видео спасения мужчина опубликовал в соцсети. По словам Нестерова, он заметил собаку в совершенно глухом месте, по близости не было ни дорог, ни деревень. Вначале мужчина решил, что по реке плывёт заяц, но, подойдя на лодке ближе, понял, что это крохотный щенок.

Я прошёл 230 километров по Енисею и за всё время встретил только две обычные лодки. Ну, и грузовые судна были. Как этот бедолага оказался посреди Енисея, загадка. Встал дозаправиться, а по реке такое чудо плывёт, — сказал он.

Как рассказал мужчина, йорк уже выбивался из сил. Ему с трудом удалось достать собаку из холодной воды. Пёсик был очень уставший и замерзший. Только спустя полтора часа он пришёл в себя и даже поспал.

Экстремал отвёз найдёныша в Красноярск, где стали искать его хозяев в соцсетях. В результате владельцы нашлись. Ими оказалась многодетная семья, которая отправилась в навигацию на сухогрузе. В один из дней их питомец пропал. Они искали его везде, выходили на лодке. В результате предположили, что щенок упал в воду или его утащила хищная птица.

Ранее сообщалось, что в апреле житель Москвы пытался вызволить свою собаку из озера Торфянка в Лосиноостровском районе, но утонул. Мужчина сначала аккуратно шёл по льду, но в какой-то момент провалился под воду и не смог выбраться.