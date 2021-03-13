Сотрудницу полиции в Томске заподозрили в сбыте наркотиков

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Следственные органы в Томской области, опираясь на данные ОСБ УМВД РФ по региону, возбудили уголовное дело в отношении дознавателя одного из отделов полиции столицы субъекта. Её подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в значительном размере).

По предварительной информации, фигурантка в марте 2021-го сбыла заказчику вещество весом 0,88 г (что является значительным ущербом), содержащее наркотическое средство мефедрон. Гражданку задержали, ей предъявили обвинение. СК ходатайствовал в суде об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.