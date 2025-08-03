Сотня дронов, пылающая нефтебаза в Сочи: как ВСУ атакуют РФ 3 августа

По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 93 БПЛА. Известно, что ВСУ атаковали Сочи дронами типа «Лютый». Из-за обломков беспилотника в регионе загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Брянской области ВСУ сбросили бомбу FPV-дроном на жилой дом, есть пострадавшие. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности о том, как украинская армия атакует российские территории, — в материале NEWS.ru.

Почти сотня дронов ВСУ атаковала регионы России в ночь на 3 августа

Средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ за ночь в российских регионах, передала пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

«В течение прошедшей ночи, с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявило МО РФ.

Более 20 взрывов над Сочи

Более 20 взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом, передал Telegram-канал SHOT. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Жители рассказали SHOT, что вспышки от уничтожения беспилотников были видны над морем, система ПВО отработала по украинским БПЛА типа «Лютый». В городе запустили сирену воздушной опасности.

Пожар на нефтебазе в Сочи из-за атаки ВСУ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Он указал, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействовали 127 человек и 35 единиц техники. Как уточнил оперштаб региона, с ними работали 75 сотрудников МЧС и еще 22 единицы техники. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — передал Кондратьев.

В оперштабе добавили, что объем резервуара составляет две тысячи кубометров. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.

В Воронежской области ранены мирные жители

Число пострадавших при атаке ВСУ в Воронежской области увеличилось до четырех, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, две женщины госпитализированы.

«Две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом», — передал глава региона.

Он добавил, что один частный дом полностью сгорел, в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай, подчеркнул губернатор.

В Брянской области ВСУ сбросили бомбу FPV-дроном на жилой дом

Два человека пострадали в населенном пункте Суземка Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, FPV-дрон ударил по жилому дому. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя», — сообщил глава региона.

Богомаз отметил, что медики своевременно оказали пострадавшим необходимую помощь. Также в результате сброса взрывного устройства была повреждена кровля, добавил он. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

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