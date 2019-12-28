https://static.news.ru/photo/809de622-2946-11ea-9382-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Состояние крайне тяжёлых пациентов, пострадавших при крушении самолёта Fokker 100 под Алма-Атой, стабилизировалось.

За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжёлых пациентов. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Это самая главная победа, которую нам удалось достичь за прошедшую ночь, — сказал вице-министр здравоохранения республики Камалжан Надыров.

Он отметил, что угрозы жизни пациентов нет, все они получают необходимую помощь.

Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air 27 декабря летел из Алма-Аты в Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем Fokker потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибли 12 человек. 28 декабря объявлен в Казахстане днём общенационального траура.

Как ранее писал NEWS.ru, деятельность авиакомпании Bek Air, самолёт которой потерпел крушение под Алма-Атой, возобновится не ранее 10 января 2020 года.