Сведения о «минировании» аэропорта, больниц и метро Москвы не подтвердились

https://static.news.ru/photo/1bc08184-978b-11ea-a7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты проверили аэропорт Домодедово, станции метро, родильные дома и инфекционные больницы Москвы, взрывных устройств они не обнаружили. Ранее неизвестные сообщили о «минировании» всех этих объектов.

Информация о «минировании» всех станций Московского метрополитена, инфекционных больниц, роддомов и аэропорта Домодедово не подтвердилась, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru, все инфекционные больницы, родильные дома и станции метрополитена столицы получили 16 мая анонимные сообщения об угрозах взрыва. Источник в экстренных службах сообщил, что все объекты продолжали работу в штатном режиме.

9 мая после подобных сообщений кинологи и полицейские обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке.