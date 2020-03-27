https://static.news.ru/photo/ed35c3fe-6fff-11ea-b378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert King/Global Look Press

Мероприятия по поэтапному увольнению около 500 горняков с шахты «Алексиевская» в Кемеровской области отложены до 6 апреля. Об этом заявили в региональном министерстве труда и занятости населения.

Решение о сокращении штата было принято руководством шахты в связи с банкротством. Процесс увольнения должен был начаться 27 марта. Решение об отсрочке принято арбитражным управляющим предприятия в связи с указом президента Владимира Путина, согласно которому период с 30 марта по 3 апреля является нерабочим с сохранением заработка, сообщает ТАСС.

В службе занятости региона отметили, что готовы предложить шахтёрам вакансии. Кроме того, они могут пройти переобучение за счёт бюджета и получить профессии, востребованные на рынке.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских авиакомпаниях могут начаться массовые увольнения сотрудников. Таким образом перевозчики попытаются снизить убытки, связанные с временным прекращением полётов за рубеж.