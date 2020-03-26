https://static.news.ru/photo/621115ea-6f45-11ea-a5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ради снижения убытков из-за прекращения авиасообщения в России авиакомпании пойдут на массовые увольнения сотрудников, заявил руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак.

По его словам, убытки к концу года составят около 100-300 млрд рублей и, если не последует никаких компенсаций и субсидий, авиаперевозчики будут вынуждены прекратить свой бизнес.

В зоне риска находятся все авиакомпании. Именно международные рейсы, в отличие от внутренних, как правило, доходные, то есть прибыльные. А внутренние рейсы, которые пока сохраняются, хотя тоже идёт сокращение, по определению являются убыточными, — пояснил он.

Рыбак назвал сложившуюся ситуацию крайне серьёзной, и поэтому полумерами решить её не получится. Для сокращения убытков, считает аналитик, авиакомпании в первую очередь начнут сокращать сотрудников.

Однако, увольнением ничего здесь решить не удастся, им просто придётся останавливать свою деятельность, — подчеркнул он в комментарии для НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что 26 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации закрыть российские аэропорты для регулярных международных рейсов. Авиакомпании «Аэрофлот» и чартерным перевозчикам запретят с 27 марта летать как в Россию, так и за пределы страны.

По состоянию на 26 марта коронавирусом во всём мире заразились более 472 тысяч человек, при этом 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России уже 840 заболевших, 38 пациентов излечились, двое скончались.