Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год. Лауреатами стали корреспонденты Общественного телевидения России, Первого канала, канала «ТВ Центр», канала «Москва 24», газет «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Метро», «Московский Комсомолец», «Вечерняя Москва», а также информагентств. Кроме того, градоначальник поздравил всех журналистов с Днём российской печати, который отмечается 13 января, сообщает РИА Новости.

Это очень серьёзная премия, которая подтверждает ваш высокий профессионализм, ответственность за дело, то, что вы болеете душой за свою профессию и за своих читателей и зрителей, — сказал мэр в ходе награждения.

Премии присуждаются с 2001 года за cоздание талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Моcкве и москвичах. С этого времени премии получили более 300 журнaлистов. Мэр города отметил, что московская журналистика является высокопрофеcсиональной и ответственной перед аудиторией.

Ранее в МИД России подчеркнули особую важность журналистики в период пандемии коронавируса. По словам представителей дипведомства, от точного информирования общества зависят жизни людей.

В ведомстве добавили, что в СМИ должны строго соблюдать принцип журналистской этики и публиковать только проверенный контент. На данный момент в стране придают особое значение в обеспечении свободы выражения мнений.