МИД подчеркнул особую важность журналистики в период пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/2cb4ca04-8d5e-11ea-a660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД России подчеркнули особую важность журналистики в период пандемии коронавируса. По словам представителей дипведомства, от точного информирования общества зависят жизни людей.

В нынешних условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение, — говорится на странице ведомства в Facebook .

Однако в МИД добавили, что в СМИ должны строго соблюдать принцип журналистской этики и публиковтаь только проверенный контент. На данный момент в стране придают особое значение в обеспечении свободы выражения мнений.

Россия высоко ценит принцип свободы слова и СМИ как фундаментальный и неотъемлемый элемент демократии и открытого гражданского общества, — подытожили представители МИД РФ.

Помимо этого, в дипведомстве заявили о беспрецедентном масштабе нарушений прав российских журналистов. Власти намерены тщательно отслеживать подобные инциденты.

Как информировал NEWS.ru, ранее лидеры ЕС поздравили журналистов со Всемирным днём свободы печати.