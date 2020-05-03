МИД подчеркнул особую важность журналистики в период пандемии коронавируса

В МИД России подчеркнули особую важность журналистики в период пандемии коронавируса. По словам представителей дипведомства, от точного информирования общества зависят жизни людей.
В нынешних условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение, — говорится на странице ведомства в
Однако в МИД добавили, что в СМИ должны строго соблюдать принцип журналистской этики и публиковтаь только проверенный контент. На данный момент в стране придают особое значение в обеспечении свободы выражения мнений.
Россия высоко ценит принцип свободы слова и СМИ как фундаментальный и неотъемлемый элемент демократии и открытого гражданского общества, — подытожили представители МИД РФ.
Помимо этого, в дипведомстве заявили о беспрецедентном масштабе нарушений прав российских журналистов. Власти намерены тщательно отслеживать подобные инциденты.
Как информировал NEWS.ru, ранее лидеры ЕС поздравили журналистов со Всемирным днём свободы печати.
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