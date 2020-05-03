Лидеры ЕС поздравили журналистов с Всемирным днём свободы печати

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Лидеры Европейского совета в воскресенье, 3 мая, поздравили журналистов с Всемирным днём свободы печати. Об этом сообщается в заявлениях главы ЕС Шарля Мишеля и главы Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Жозепа Борреля.

В условиях кризиса коронавируса не станет преувеличением заявить, что выверенная, основанная на фактах информация может спасти жизни, — отметил Мишель.

В сообщении Борреля говорится, что молчание СМИ можно сравнить с «закрытыми ртами» всего общества, неспособного призвать политическое и экономическое руководство к ответственности.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит со стороны нового руководства Еврокомиссии попыток пересмотра отношений с Россией. В то же время он подчеркнул, что Москва готова к «разговору со всеми структурами Евросоюза».