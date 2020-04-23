Лавров оценил отношение Еврокомиссии к Москве

https://static.news.ru/photo/34c9bb72-886e-11ea-a74f-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит со стороны нового руководства Еврокомиссии попыток пересмотра отношений с Россией. В то же время он подчеркнул, что Москва готова к «разговору со всеми структурами Евросоюза».

Новый высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель не раз декларировал своё намерение начать пересмотр политики Евросоюза на российском направлении. Пока мы ничего не видели, — цитирует РИА Новости Лаврова.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия «никаких обид не ставит во главу угла отношения к Евросоюзу» и идёт навстречу европейским странам, заинтересованным развивать двусторонние связи.

Как писал NEWS.ru, с 1 июня в Евросоюзе начнёт действовать программа помощи странам-членам и бизнесу, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. Объём помощи, предусмотренной программой, составляет €540 млрд. Глава Европейского совета Шарль Мишель уведомил об этом письмом лидеров стран ЕС. В настоящий момент среди государств ЕС наблюдаются противоречия в отношении источников финансирования программы и порядка предоставления помощи.