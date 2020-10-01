Собянин: возврат школьников с каникул будет зависеть от ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/e671883a-0417-11eb-8992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Возврат московских школьников за парты с увеличенных школьных каникул 19 октября зависит от эпидемической ситуации в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом он ответил на вопрос о том, вернутся ли дети в школу в назначенную дату.

Конечно, это будет зависеть от развития эпидемической ситуации, — сказал Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

При этом, как отметил мэр, волна коронавируса в Москве нарастает, а процент школьников, подростков и студентов среди заразившихся коронавирусом сейчас составляет почти 25%.

То есть каждый четвёртый заболевший — это либо школьник, либо студент. И примерно столько же — люди старшего поколения. Это много. Чтобы приостановить динамику заражения, мы решили продлить каникулы, — уточнил он.

Собянин также предупредил, что на этот период москвичам нужно ограничить круг общения.

До этого мэр Москвы в целях профилактики распространения COVID-19 ввёл в столичных школах каникулы с 5 до 18 октября из-за роста числа заболевших. Таким образом ученики будут отдыхать не одну неделю, а две. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.

На территории России за истёкшие 24 часа коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8945 человек. В общей сложности с начала пандемии инфицирован 1 185 231 гражданин РФ. За сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 5985 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего болезнь смогли победить 964 242 россиянина. В течение прошедших 24 часов в России умерли 169 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стал 20 891 житель страны.

Как писал NEWS.ru, Собянин уверен, что рекомендации по переходу на удалёнку не дали эффекта.