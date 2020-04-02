Собянин утвердил штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2d828c84-74de-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный мэр Сергей Собянин подписал закон, который позволит штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму до 5 тыс. рублей. Документ опубликован на портале московской мэрии.

Он вступает в силу со дня даты публикации, а парламентарии подписали закон 1 апреля. Документ устанавливает административную ответственность для всех, кого обязали соблюдать режим домашней самоизоляции. Это касается и пациентов, проходящих лечение в стационаре.

Для выявления нарушителей также будут использовать системы видеонаблюдения.

Таким образом в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения, которые административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции.

Штраф для физических лиц составит 4 тыс. рублей, а при повторном нарушении сумма увеличится до 5 тыс. рублей.

По последним данным сейчас в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Как писал NEWS.ru, по данным «Яндекса» на 2 апреля, москвичи продолжают сидеть дома, но «индекс самоизоляции» уже снизился.