Собянин рассказал об энергетическом комплексе Москвы

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Столичный энергетический комплекс считается одним из самых чистых в мире, а городскому газовому хозяйству исполнилось 155 лет и оно — самое крупное в России. Об этом рассказал московский мэр Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Энергетический комплекс Москвы — один из самых экологически чистых в мире: доля природного газа приближается к 100%, — отметил Собянин.

По словам главы города, в Москве построят более 345 километров газопроводов и сформируют новую систему транспорта голубого топлива. При этом сотрудники аварийно-спасательной службы Мосгаза уже через 3,5 минуты после принятия заявки спешат на помощь москвичам.

В сентябре Счётная палата РФ провела проверку исполнения бюджета Минэнерго в 2019 году и выявила недостатки и нарушения на сумму в 292 млн рублей. В СП отметили, что часть этих нарушений была допущена при формировании госзадания и ведения контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, сообщал NEWS.ru.