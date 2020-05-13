Собянин рассказал, когда могут открыть МФЦ в Москве

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О возможности постепенного открытия МФЦ в столице в ближайшее время сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что при этом всё же лучше учить людей, в первую очередь, пожилых, получать услуги онлайн. Отмечается, что сейчас многофункциональные центры не работают в обычном формате, так как могут быть зоной риска с точки зрения заражения.

Как писал NEWS.ru Собянин рассказал, что большинство услуг, предоставляемых в МФЦ, уже переведены в электронный вид. Но вал проблем, отсроченных решений накапливается с каждой неделей.