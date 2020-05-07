Власти Москвы через неделю примут решение в возобновлении работы МФЦ

https://static.news.ru/photo/45840d72-904e-11ea-9961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы через неделю примут решение о дальнейшей работе МФЦ в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Об этом 7 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

МФЦ в настоящее время не работают. Но вал проблем, отсроченных решений накапливается с каждой неделей. Думаем над тем, как возобновить работу МФЦ. Через неделю мы такие решения примем <...> как дальше будут работать многофункциональные центры для того, чтобы обеспечить выдачу необходимых документов, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что большинство услуг, предоставляемых в МФЦ, уже переведены в электронный вид.

Ранее NEWS.ru писал, что с 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, многие учреждения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).