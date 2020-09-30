Собянин назвал «очень опасной» динамику распространения COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/39a76b46-03dc-11eb-b81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что число госпитализаций в городе выросло до более чем пяти тысяч человек в неделю, и назвал динамику распространения коронавирусной инфекции «очень опасной».

При этом московские власти не будут ужесточать ограничительные меры из-за COVID-19.

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.

На территории России за истекшие 24 часа коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8945 человек. В общей сложности с начала пандемии инфицирован 1 185 231 гражданин РФ. За сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 5985 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего болезнь смогли победить 964 242 россиянина. В течение прошедших 24 часов в России умерли 169 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стал 20 891 житель страны.

Как писал NEWS.ru, ранее российский певец Григорий Лепс, который также занимается предпринимательством, был вынужден закрыть свою кулинарную лавку на Пятницкой улице из-за убытков на фоне пандемии коронавируса.